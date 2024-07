Classifica FIMI | Vera Baddie di Anna si riconferma negli album

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di venerdì 12 luglio 2024) Nessuna modifica ai vertici dellarelativa alle vendite e agli ascolti streaming dal 5 all’11 luglio 2024.disi, così come Sesso e Samba di Tony Effe & Gaia continua a dominare nei singoli. Ecco tutti gli aggiornamenti., la top 20 dei singoli Come già detto, al vertice dellasi èta Sesso e Samba, seguita dalla stabile 30° di. Quest’ultima è inoltre presente in Top20 alla #3 con I love it (+6), cantata con Artie 5ive, alla #11 con Ttt le Girlz (+9), con Niki Savage, alla #13 con Bbe (+7), duetto con Lazza, e alla #15 con Bikini (+8), che vede la partecipazione di Guè. Il rapper compare poi alla #4 con Come un tuono, insieme a Rose Villain (-1).