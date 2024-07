Chips di melanzane | facili e saporite assai!

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di venerdì 12 luglio 2024) Se ledi patate sono un po’ scontate, cuciniamo quelle di! Sarà una piacevole scoperta per grandi e piccini! Per prepararle, scegliamo la varietà lunga, sarà più semplice realizzare dellesimili tra loro. Possiamo cuocerle in due modi: friggendole in abbondante olio di semi o infornandole dopo averle spennellate con un filo di olio evo. Ovviamente il monte calorico varia a seconda della nostra scelta. Proviamole in entrambi i modi, anche i bambini le apprezzeranno!di: ingredienti e preparazione Per questa ricetta occorre: 1 melanzana lunga q.b. di farina 00 olio evo per la cottura in forno olio di semi per la frittura q.b. di sale. Con queste dosi otterremo 2 porzioni. Se i nostri commensali sono più numerosi, moltiplichiamo proporzionalmente le quantità.