Bozzoli arrestato nella sua villa di Soiano sul Garda

(Di venerdì 12 luglio 2024)suadisul, era nascosto nel cassettone del letto Giacomoè statoierisuadisul lago di. Era nascosto nel cassettone del letto; trovato anche un borsello contenente 50mila euro in contanti. “Abbiamo capito che eradie lo abbiamo trovato nascosto in un cassettone del letto matrimoniale. In un borsello aveva 50mila euro”. Lo ha detto il procuratore di Brescia Francesco Preteconferenza stampa in cui sta raccontando i dettagli dell’arresto di Giacomo. “Sappiamo che si è recato con compagna e figlio in Spagna poi ha fatto rientro in Italia con mezzi di fortuna”. «Lo hanno trovato nascosto in un cassettone del letto matrimoniale e aveva con sé 50 mila euro in contanti in un borsello» ha detto il procuratore Francesco Prete, aggiungendo chetornato in Italia la notte tra il 10 e l’11 luglio con più auto prese a noleggio.