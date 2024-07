Bonaccini saluta la Regione Emilia Romagna e incorona de Pascale | Sarà più bravo di me

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 12 luglio 2024) Bologna, 12 luglio 2024 – "Mi approccio a quest'esperienza nuova con tanta umiltà, ma anche con la consapevolezza delle esperienze e dei risultati raggiunti che porterò con me a Bruxelles". Un commosso Stefanohato la stampa in un'ultima conferenza stampa celebrata stamattina nel palazzo della giunta in viale Aldo Moro. Giacca scura e camicia bianca,ha ripercorso i risultati raggiunti e 'approvato',to ufficialmente Michele de, il sindaco di Ravenna cheil candidato dem alle Regionali dopo il bollino ufficiale della Direzione Regionale di stasera. "Per me è stata un'esperienza faticosa, ma appagante, e sono orgoglioso di averla vissuta - ha sottolineato-. A tutti quanti un grazie sentito".