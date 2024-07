Wimbledon 2024 Krejcikova l’ostacolo verso la seconda finale ai Championships per Rybakina

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 11 luglio 2024)nel corso degli anni ci ha abituato a diverse sorprese, non ultima quella di Marketa Vondrousova in grado di aggiudicarsi il titolo un anno fa senza essere neanche compresa tra le 32 teste di serie del torneo. Quest’anno 3 delle 4 semifinaliste possono sostanzialmente entrare nella definizione di ‘sorpresa’. Vero,ha vinto uno Slam ed è stata top-10, Jasmine Paolini è attualmente n°7 del mondo e poche settimane fa ha raggiunto laa Parigi. Ma, per motivi diversi, non erano attese – e lo stesso vale a maggior ragione per Donna Vekic – così avanti del torneo. Discorso che non riguarda, però, Elena. Per la tennista kazaka – qui già campionessa due anni fa – è arrivato il momento di fare bis. E’ lei la favorita, per classifica, attitudine alla superficie e anche livello di gioco messo in mostra nel corso di questi 10 giorni.