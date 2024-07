Tour de France Tadej Pogacar | Non sapevamo fosse caduto Roglic Domani sarà una tappa nervosa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 11 luglio 2024)conserva tranquillamente la sua maglia gialla dopo la dodicesimadelde2024. Lo sloveno si è tenuto fuori dai pericoli nel finale, nel momento in cui invece èil connazionale Primoz, che ha probabilmente abbandonato oggi i sogni di vittoria o podio alla Grande Boucle. Nella consueta intervista a fineparla proprio della caduta di: “Abbiamo sentito che c’era stata la caduta. C’era tanto stress e non abbiamo saputo chi. Una bruttissima notizia sapere chePrimoz, anche perchè era in grande forma. Avrebbe sicuramente lottato per questo. Spero che stia bene, è un grande lottatore e che dopo essersi ripreso riesca a vincere anche una”. Sullaodierna: “Mi aspettavo una giornata con ancora più battaglia.