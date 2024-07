Tajani ' Orban da Trump? Non rappresenta l' Ue'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) "Viktorè il premier dell'Ungheria e fa ciò che ritiene più opportuno. Non è che decidiamo noi quello che deve fare". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonioin un punto con la stampa italiana a margine del vertice della Nato a Washington a proposito dell'incontro trae Donaldnei prossimi giorni in Florida. "Certo non va innza dell'Unione europea - ha sottolineato il titolare della Farnesina - Io continuo a dire che noi non dobbiamo interferire nella campagna elettorale americana. Le relazioni transatlantiche sono una delle stelle polari della nostra politica estera. Noi siamo amici e alleati degli Stati Uniti, indipendentemente da chi è stato, chi è e chi sarà il presidente americano". .