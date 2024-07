Sudore umidità e urina ecco di cosa odora la prigione | la lettera dei detenuti del carcere di Brescia al Garante

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) Quello che non si può mostrare sono gli odori. Un misto die miasmi quotidiani che peggiora con il caldo e rende invivibili le celle d’estate. Hanno provato a darne conto ideldiCanton Monbello – Nerio Fischione che, secondo i dati pubblicati dal Ministero della Giustizia, ospita 377 persone a fronte di una capienza regolamentare di 182 posti. “Siamo in 15 per un solo bagno, c’è sempre la fila – scrivono in una– un uomo di 74 anni non ha fatto in tempo a dire che ne aveva bisogno con urgenza e ha impregnato il materasso di liquame e. Si è sentito umiliato e indifeso”. Il testo, che un gruppo ha consegnato allaper i diritti deidiLuisa Ravagnani, contiene rivendicazioni su igiene di base, esposizione a malattie, tensione generata dal sovraffollamento, e chiede alla politica di intervenire.