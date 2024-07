Rabiot non ha mai risposto alla Juventus che pure gli aveva offerto 7 5 milioni Corsport

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 11 luglio 2024)non ha maichegli7.5. Lo scrive il Corriere dello Sport. Dal 1° luglionon è più un giocatore della. Il club attende ancora un cenno dal giocatore., il cui contratto è scaduto lo scorso 30 giugno, non si è mai fatto vivo con la dirigenza, non ha maiproposta di rinnovo biennale, con opzione fino al 2027, a 7,5a stagione messa sul tavolo da Cristiano Giuntoli nelle lunghe trattative con la mamma-agente Veronique. Un atteggiamento che non ha sicuramente fatto piacere anche perché la società ritiene di aver fatto un passo concreto, deciso per dimostrare al giocatore di voler andare avanti insieme e garantirgli centralità, tecnica ed economica.