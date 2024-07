Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 11 luglio 2024) “I Malavoglia erano una famiglia di falegnami”. “ ‘La Provvidenza’, nel romanzo dei Malavoglia, cosa era?” Dopo lunga esitazione- “La speranza di stare bene”. “Leopardi era amico di Goldoni”. “Leopardi scrisse lo ‘Zabajone’, un diario in cui parlava con un amico segreto”. “La madre di Leopardi si occupava di finanza”. “Leopardi non riesce a vedere la collina a causa della siepe e allora immagina l’infinito”. “Mussolini non voleva la guerra, era un pacifista. Lo hanno costretto”. “D’Annunzio scrisse ‘Gli innocenti’, in cui il protagonista, Andrea, è indeciso tra due donne”. “Quali sono le caratteristiche di un triangolo isoscele?” “Ha tre lati”. “Le pulsazioni sono una scoperta del Novecento che si deve a Freud”. “Perdalle”.