Oltre 150 bimbi ai centri estivi I Grest parrocchiali un successo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 11 luglio 2024) L’estate dei giovani bondenesi ha una certezza: le innumerevoli opportunità di svago e di socializzazione, pressoché ininterrotte dal primo giorno di vacanze sino al rientro sui banchi di scuola.aicomunali, infatti, che non si interrompono mai e come di consueto si rivelano la scelta privilegiata dalle famiglie di Bondeno, come ogni anno rappresentano undi partecipazione idi Bondeno e di Scortichino. "A cavallo fra giugno e luglio, idanno la possibilità a tanti ragazzi di vivere esperienze innovative e divertenti, sotto la scrupolosa attenzione dei sacerdoti e degli animatori – è il commento del sindaco, Simone Saletti, e dell’assessore alle Politiche giovanili, Francesca Aria Poltronieri, entrambi recatisi in visita aidel Capoluogo e della frazione –.