Monza Galliani | La Serie A deve rimanere a venti squadre

(Di giovedì 11 luglio 2024) L’amministratore delegato del, Adriano, ha concesso un’intervista a La Gazzetta dello Sport in cui analizza diversi temi, a partire dalla possibile riduzione dellaA a diciotto. “Si parla di calendario fitto – ha esordito l’ex Milan – ma il campionato ha lo stesso format da vent’anni, sono le coppe europee ad aumentare gli impegni. Voglio fare una previsione: le prime dieciclassificate della scorsa stagione arriveranno tra le prime dieci anche quest’anno“.ha poi aggiunto: “Ilè tra le altre 10: una volta siamo arrivati primi nella classifica di destra e una volta secondi. Ciò non vuol dire non avere ambizioni, ma è giusto anche essere realisti. LaA a 18di fatto riduce il gruppo di chi lotta per la salvezza da dieci a otto.