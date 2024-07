L’adesione dell’Ucraina alla Nato è già irreversibile

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 11 luglio 2024) Il percorsoversoè già. Ormai non è questione di se, ma di quando accadrà. È il punto chiave su cui hanno trovato convergenza gli alleati del Patto atlantico riuniti a Washington e che il segretario generale Jens Stoltenberg ha ripetuto nel suo discorso. Nella dichiarazione che ha chiuso i lavori di mercoledì si sottolinea infatti che l’Ucraina è «su un percorsoverso la piena integrazione euro-atlantica, compresa». È un summit storico. Lo sarebbe stato in ogni caso perché celebra i settantacinque anni dell’organizzazione. Ma la dichiarazione di ieri certifica una volta per tutte che Kyjiv diventerà presto un nuovo Stato membro: un passaggio fondamentale che in futuro dovrebbe garantirle maggior sicurezza di fronteminaccia russa.