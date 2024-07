La Via del Sole | concerto all’alba per godersi la magia del momento sulla Ruga di San Martino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 luglio 2024) Arezzo, 11 luglio 2024 – Nel giorno del solstizio d'estate, e nei giorni a seguire, ilsi allinea perfettamente con la Croce di Anghiari, nel tratto di strada che percorre ladi Sanin direzione di Sansepolcro. Si tratta di un vero e proprio spettacolo della natura che ha come protagonista il: due volte l’anno le luci dell’alba si allineano perfettamente con il reticolo stradale di Corso Matteotti, creando un effetto di luci suggestivo molto apprezzato da turisti e cittadini. Una folla di persone, fra cui molti fotografi, partecipa ogni anno all’evento la Via del” che viene organizzata all’incirca nella seconda metà del mese di luglio. I migliori scatti di fotografia finiscono in siti on line di informazione e nei vari social di riferimento: facebook, instagram etc.