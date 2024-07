Il Genoa punta su Ostigard | il Napoli chiede 10 milioni per il difensore norvegese

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 11 luglio 2024) Il centrale exLeopotrebbe lasciare il club partenopeo, con i liguri pronti a riportarlo a Marassi. Leorischia di nuovo di non trovare spazio nel, che ha cambiato ancora una volta allenatore. Dopo che Rudi Garcia sembrava scommettere sulscandinavo, il calciatore exè stato man mano accantonato da Walter Mazzarri e Francesco Calzona, che lo hanno relegato a ruolo di riserva. Per il, adesso, potrebbe essere arrivato il momento di lasciare il club partenopeo per trasferirsi in un’altra squadra del campionato italiano di Serie A. A tal proposito, scrive l’edizione odierna di Tuttosport: “Il ds Manna è al lavoro anche sul mercato in uscita. Partendo dalla difesa, già rivoluzionata dall’ex ct della Nazionale, c’èin cima alla lista dei partenti.