Fedez il giallo della storia cancellata | Chi ho accanto ora non sente il bisogno di fare un TikTok mentre sono su un letto d’ospedale

(Di giovedì 11 luglio 2024) Unapubblicata e poi subito rimossa. Non meno tagliente rispetto a quelle poi rimaste online, ma che forse rendeva il destinatario del messaggio ancora più esplicito. Poi catturata da qualche fan e fatta circolare.ha annunciato questa mattina, 11 luglio, di essersi sottoposto a un intervento di urgenza a Milano per un’emorragia interna. Il cantante ha pubblicato alcune storie su Instagram per raccontare quanto accaduto. «Grazie di cuore ai dottori e agli infermieri del Policlinico di Milano che hanno trovato l’emorragia interna prima che fosse troppo tardi per fortuna», ha scritto, «è in questi momenti che capisci che certe persone è meglio perderle che trovarle». Questo quello che si legge ora, nemmeno troppo velato, ma prima il riferimento era a un episodio specifico, subito ricordato da molti utenti sui social che hanno ricostruito l’intera vicenda.