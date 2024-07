Eurogruppo lunedì conti 2025 e dibattito con Letta su competitività

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 11 luglio 2024) Roma, 11 lug. (askanews) –all’dei ministri delle Finanze inizieranno le discussioni sull’impostazione dei piani di bilancio per il prossimo anno e l’argomento dovrebbe anche essere oggetto di una comunicazione. Secondo quanto riporta un comunicato, l’in forma allargata proseguirà con una discussione sulle necessità di finanziamenti per gli investimenti sullae in questo ambito verrà ascoltato anche il parere dell’ex premier italiano, Enrico, a cui la Commissione europea uscente ha affidato l’incarico di stilare un rapporto. Secondo fonti comunitarie, invece il rapporto che sempre Bruxelles ha affidato all’altro ex premier italiano (e ex presidente della Bce), Mario Draghi, dovrebbe essere pubblicato dopo l’estate.