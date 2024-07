Cosa succede durante la sua fuga Giacomo Bozzoli il dramma del figlio di 9 anni

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 11 luglio 2024), ildeldi 9. Continua ladell’uomo condannato dalla Cassazione, e dunque in via definitiva, all’ergastolo per l’omicidio dello zio Mario avvenuto la sera dell’8 ottobre del 2015. Una settimana prima della sentenza l’imprenditore 39enne è partito con la compagna Antonella Colossi e ilper quella che sembrava una “vacanza” ed era invece l’inizio della latitanza. I tre da Cannes si sono recati a Valencia quindi sono stati a Marbella. Lì le loro strade si sono divise. L’uomo avrebbe alloggiato in un hotel della cittadina spagnola e proprio qui è stato riconosciuto da una receptionist il 30 giugno, il giorno prima della sentenza. La moglie è stata ascoltata dagli investigatori: “Siamo stati insieme in Spagna, poi non l’ho più visto”.