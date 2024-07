Abuso d’ufficio l’ira dei magistrati | Così sarà amnistia per 4mila colletti bianchi condannati

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 11 luglio 2024) Sono parole dure quelle che l’Associazione nazionalerivolge verso la legge Nordio, in particolare per ciò che riguarda all’abrogazione del reato d’ufficio. «Da oggi tutti coloro che sono statipersi rivolgeranno al giudice per chiedere l’eliminazione della condanna. È una piccolaper i pubblici ufficiali: avremo 3-persone, o forse di più, che chiederanno la revoca della condanna, una piccolaper i», ha dichiarato il presidente dell’Anm Giuseppe Santalucia a Omnibus. Ddl Nordio, Casciaro: «Il cittadinopiù solo» «Da oggi si riducono i diritti e le libertà dei cittadini, si riducono gli spazi per l’informazione, si individuano degli strumenti che incepperanno ulteriormente la macchina delle giustizia, se pensiamo al fatto che nei confronti di uno di prevaricazione di un pubblico ufficiale che intenzionalmente procura un danno a un cittadino o intende favorire una persona, non ci saranno strumenti adeguati per individuarlo.