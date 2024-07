Watchmen Capitolo I | ecco il primo trailer vietato e l’intero cast vocale

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 10 luglio 2024)I:ilÈ stato pubblicato ildiI, insieme alcompleto dell’adattamento R-Rated della Warner Bros. Animation dell’iconica graphic novel di Alan Moore e Dave Gibbons. È stato anche confermato oggi, per gentile concessione di IGN, che il film debutterà in digitale il 13 agosto, con un’uscita in 4K Ultra HD e Blu-ray il 27 agosto. Come con il film di Zack Snyder del 2009, sembra che il fumetto abbia preso vita, sollevando la domanda su cosa offrirà quest’ultima versione che il suo predecessore live-action non ha fatto. Il regista di Man of Steel si è preso alcune libertà con il materiale originale, quindi forse questa versione sarà ancora più fedele.