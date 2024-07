Via d’Amelio in Antimafia ho sentito cose non vere sulla mobile di Palermo Spiace ma io c’ero

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Giovedì scorso, il giornalista Luca Rossi è stato ascoltato dalla Commissione parlamentare, nell’ambito delle audizioni relative alla ricostruzione della strage di via. Egli ha raccontato le frequentazioni amicali – in ragione della sua attività – coi magistrati Falcone e Borsellino. Lo stesso Rossi ha fornito alla Commissione spunti investigativi sul possibile movente della strage di via, riconducibili all’indagine cosiddetta “mafia/appalti”, come peraltro detto dall’avvocato Fabio Trizzino, che nel corso della sua audizione alla Commissione, evidenziò elementi fattuali degni di essere presi in esame. Detto questo, non posso dubitare su quanto riferito da Luca Rossi, che nel lumeggiare i suoi rapporti coi due magistrati, racconta fatti e circostanze apprese durante gli incontri.