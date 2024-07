Una palazzina residenziale a Vigevano incanta per la sua raffinatezza Complici dell’atmosfera gli infissi Prolux Evolution di Oknoplast

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) (Adnkronos) – Milano, 10 luglio 2024 – Con le sue ampie superfici – 160 mq interni a cui si aggiunge un ampio terrazzo di ulteriori 160 mq – questo appartamento nel cuore della città diè una vera oasi di luce e modernità. La sua particolarità è sicuramente la disposizione dell’open space, dove la zona giorno si fonde armoniosamente con il grande terrazzo circostante, permettendo una continuità tra interno ed esterno unica nel suo genere. Proprio per questa ragione uno dei punti di forza di questo appartamento sono sicuramente i serramenti, scelti per garantire massima luminosità senza trascurare l’isolamento termico e acustico – indispensabile per un terzo piano molto esposto e affacciato su una strada trafficata e quindi rumorosa.