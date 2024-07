Un altro anno di successi sostenibili | il report 2023 di Lario Reti Holding racconta l’impegno dell’azienda verso territorio e comunità

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 10 luglio 2024)ha pubblicato il nuovo Bilancio dità, in cui illustra le principali iniziative attuate per il, con un focus sulla responsabilità economica, di governance, sociale e ambientale. Quest', l'azienda ha ulteriormente consolidato il suo impegno nellatà, adeguandosi alla Direttiva 2022/2464 (CSRD), che impone alle aziende europee di includere undità nella relazione di gestione. Il bilancio, redatto secondo gli standard GRI, presenta i progetti completati e in corso, nonché gli obiettivi futuri in linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs).continua a comunicare con trasparenza i risultati e le performance, con un particolare focus sulla rendicontazione degli obiettivi derivanti dal Piano Industriale 2022-2025, affrontando le sfide geopolitiche e socio-ambientali, impegnandosi a garantire la qualità e l’autonomia del Servizio Idrico Integrato, creando valore per gli stakeholder e puntando sull’innovazione.