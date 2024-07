Terrore al Centro Commerciale a Roma Est | Banditi in Fuga Sparando Trovata l' Auto della Getaway

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 10 luglio 2024)- Una rapina in pieno giorno ha scosso ilEst, situato in via Collatina, provocandotra i presenti mercoledì 10 luglio. Due malviventi, con il volto coperto, hanno tentato un colpo in una gioielleria, scatenando una sparatoria con le guardie giurate intervenute prontamente. Fortunatamente, solo per puro caso, non ci sono stati feriti tra clienti e lavoratori presenti durante l'incidente. Isono riusciti a fuggire con alcuni gioielli rubati dalle vetrine. Sul posto è immediatamente intervenuta la polizia, mentre l'allarme si è diffuso rapidamente tra i negozi circostanti. Attualmente, le forze dell'ordine sono impegnate nella caccia ai due uomini, i quali sono fuggiti a bordo di un'recuperata successivamente in via Luigi Crocco, zona Ponte di Nona, poco distante dal