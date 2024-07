Regno Unito sotto choc per il triplice omicidio del killer della balestra | uccise moglie e le due giovani figlie del giornalista della Bbc

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Lo cercano da ore, dopo che ha colpito con unatre donne, tra cui la sua ex, uccidendole e dandosi alla fuga. In tutto ilsi cerca il 26enne Kyle Clifford, autore di tre «orribili omicidi mirati» avvenuti nell’Hertfordshire, a Bushey, poco a nord di Londra. L’uomo ha ammazzato lae ledi John Hunt, popolare commentatore sportivoBbc. Le vittime avevano 61, 25 e 28 anni. Secondo quanto riferito ai media dal sovrintendente capopolizia Jon Simpson ille avrebbe prima legate per poi colpirle con «una», ma «potrebbero anche essere state usate altre armi». Caccia all’uomo e popolazione allertata Clifford era l’ex fidanzato di una delle due ragazze, figlia del conduttore Hunt.