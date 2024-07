Perché la nazionale di calcio olandese è arancione?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Non tutte le squadre nazionali diindossano i colori della bandiera quando scendono in campo. L’esempio più celebre, oltre agli azzurri, è quello dell’Olanda, o per meglio dire dei Paesi Bassi, che questa sera affrontano l’Inghilterra nella seconda semifinale degli Europei di2024. Nonostante la bandierasia composta da tre strisce orizzontali, una rossa, una bianca e una blu, l’Olanda da sempre è la squadra orange, cioè. La scelta di questo colore particolare è legata alla storia. I progenitori dei Paesi Bassi, infatti, discendono da Guglielmo I, meglio conosciuto come Guglielmo d’Orange. Fu lui, appartenente alle famiglie di Orange-Nessau della città francese di Orange, a liberare nel 1648 i Paesi Bassi dal dominio spagnolo, durato tra guerre e tentativi di ribellione, circa 80 anni (l’ipotesi di una finale europea a questo punto è più che intrigante).