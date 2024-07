PA e intelligenza artificiale il binomio verso il futuro Parla Anastasi Formez

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 10 luglio 2024) È un visionario ma con il piglio pragmatico di chi ha in mente di invertire un paradigma consolidato. Anche a costo di scompaginare i piani. Generalmente la caratteristica dei lungimiranti. Non è un caso che Giovanni, presidente di, sia stato chiamato dal ministro Paolo Zangrillo a guidare il tavolo finalizzato a studiare strategie di impiego dell’nella Pubblica Amministrazione. Un tema potenzialmente vastissimo, che il presidente dimaneggia con la consapevolezza della portata della sfida. Perché, azzarda il paragone nella sua intervista a Formiche.net, “l’introduzione dell’Ia nella Pubblica amministrazione equivale al passaggio tra il codice Morse e il telefono”. Presidente, innanzitutto che tipo di esperienza rappresenta guidare questo tavolo e come nasce l’idea? Si tratta di una precisa volontà del ministro Zangrillo il quale ha voluto un tavolo ad hoc sulle applicazioni dell’nella pubblica amministrazione.