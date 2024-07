L’ex calciatore italiano muore schiacciato nello schianto con un furgone

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Stefano Sbisà, 44enne nato a Trieste e residente a Pavia di Udine, ha perso la vita in un tragico incidente stradale. L’incidente si è verificato intorno alle 13.30 di martedì lungostrada provinciale 94, via Lumignacco, nel territorio comunale di Udine. Sbisà, conosciuto nella comunità come edicolante e ex, è morto sul colpo quando la sua Volkswagen Golf è rimasta schiacciata da unin uno scontro frontale. Stefano svolgeva il lavoro di edicolante a Cussignacco, frazione di Udine, e nel suo passato c’era una promettente carriera da. Aveva militato nelle giovanili dell’Udinese e in diverse squadre dilettantistiche regionali. Poco prima dell’incidente, Stefano era stato a pranzo dai genitori e successivamente si era rimesso in auto in direzione della sua edicola.