La Toscana impazzisce per i suoi tennisti | Lorenzo Musetti da Carrara alla semifinale di Wimbledon

(Di mercoledì 10 luglio 2024), 10 luglio 2024 – E dopo la gioia per la tennista di Bagni di Lucca Jasmine Paolini, adesso laanche per. Il tennista originario di– figlio di Sabrina, impiegata, e Francesco, operaio in una cava di marmo – compie un'altra impresa e si prende ladibattendo al quinto set lo statunitense Taylor Fritz, numero 12 del mondo, con il punteggio di 3-6, 7-6, 6-2, 3-6, 6-1. "Non avevo mai avuto l'opportunità di calcare il centrale, Taylor era in grande forma e abbiamo giocato una partita fantastica. Sono felicissimo di aver raggiunto la mia prima, grazie anche ai tifosi della mia città che sono arrivati sino a qui", il commento a caldo di. Per un posto nei quarti l'azzurro se la vedrà con il serbo Novak Djokovic, numero 2 del tabellone e del ranking mondiale, che ha beneficiato del ritiro dell'australiano Alex de Minaur, nona forza del seeding.