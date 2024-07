La nuova stagione di Sky TG24 tra continuità e innovazione

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 10 luglio 2024) «Proporremo a tutti gli editori televisivi un’alleanza per l’organizzazione di confronti tv tra i leader politici in occasione di ogni tornata elettorale». Lo ha detto il direttore di SkyGiuseppe De Bellis. «Ci mettiamo insieme intorno alla cornice delle regole dell’Agcom per avere due confronti organizzati di volta in volta da due broadcaster, coinvolgendo però anche tutti gli altri. Almeno evitiamo che ci sia l’alibi di dire “non sappiamo dove farlo” e avremo il moto di mettere la politica spalle al muro». Da sempre Skyrappresenta un’informazione affidabile, aderente ai fatti e basata sui dati, oltre ad essere la casa del “Confronto” per definizione. E proprio per questo motivo propone, per il futuro, un rinnovamento nel modo di fare informazione sulla politica in vista delle elezioni.