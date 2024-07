Cortona on the move è alle porte | Un festival di grande rilevanza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 10 luglio 2024)On The. Domani si inaugura ilinternazionale di fotografia. La quattordicesima edizione della manifestazione ha avuto il suo palcoscenico toscano con la presentazione in consiglio regionale alla presenza del presidente Eugenio Giani. "Body of Evidence" è il tema portante delle 22 mostre, di cui 4 collettive e 18 individuali. Fino a domenica 14 luglio si danno appuntamento in città i più grandi esperti nazionali e internazionali del mondo della fotografia, impegnati in eventi, presentazioni, talk e workshop. Ilproseguirà per tutta l’estate e parte dell’autunno e si concluderà il 3 novembre. L’avvio domaniore 18 in piazza Signorelli con l’evento di apertura e proseguirà nei giorni successivi con un fitto calendario di appuntamenti.