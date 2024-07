‘Celebrity Wines’ Gianmarco Tognazzi e la Tognazza | clip in esclusiva

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Arriverà nelle sale italiane il 15, 16 e 17 luglio – dopo l’anteprima mondale all’Ischia Global Film Festival – il documentario Celebrity Wines. Prodotto da My Personal Italy e Rs Productions e diretto da Giacomo Arrigoni, Celebrity Wines nasce dall’idea di Esmeralda Spadea di raccontare lo straordinario patrimonio italiano del vino attraverso le celebrità nazionali e internazionali che hanno deciso di produrre vino in Italia. Dopo il successo del precedente film Spicy Calabria (12 vittorie a festival internazionali e attualmente distribuito in Italia, UK, USA, Germania e Giappone), che esplorava la regione più piccante del mondo per scoprire il mondo del peperoncino, Esmeralda Spadea viaggia questa volta tra le regioni italiane alla scoperta dei vini prodotti da personaggi celebri nel campo sportivo, cinematografico, musicale e artistico.