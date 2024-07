Calcio e pepe l' anti cotoletta e panna cotta La cena allo stadio dove il dessert è stato il gol clamoroso di Lamine Yamal

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Il più grande ristorante in funzione a Monaco di Baviera in questo martedì di luglio e di trenta gradi ènessuno penserebbe che sia. Anche perché da fuori non si vede e ci si entra soltanto su invito. E’ all’interno delloMunich Football Arena (un tempo si chiamava Allianz, ma ora pare non si possa dire più perché la sponsorizzazione è terminata, ma tutti continuano a chiamarlo così),tempo un’ora e mezza inizierà la semifinale di Uefa Euro 2024 tra Francia e Spagna., per intenderci. Sono nell’area dell’ospitalità Uefa, come ci sono finito non è affar vostro, ma ora vi racconto come ci si mangia (e che gente ci trovi). L'esterno della Munich Football Arena Vini tedeschi e spagnoli Entro, mi mettono il braccialetto che dà diritto a un ragionevole mucchietto di privilegi, e una hostess si incarica di trovare un tavolo a me e alle persone con me: l’area è sterminata, ma l’impresa non è facile, siamo in sei e le decine e decine di tavoli sono tutti occupati in parte.