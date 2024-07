Attenzione | sta per scoppiare la bolla dei diritti tv In Francia nessuno vuole il campionato | 8 club rischiano di sparire

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Un’asta deitv semi deserta, ilche a poco più di un mese dall’inizio della stagione non sa ancora dove trasmetterà le proprie partite e icon l’acqua alla gola, quasi a rischio fallimento. Suona familiare, perché è uno scenario a cui tante volte abbiamo assistito in Italia, ma che ora riguarda la: la Ligue 1 si ritrova senza un’emittente ufficiale e rischia davvero di saltare. E anche la nostra Serie B non se la passa troppo meglio, a dimostrazione della grande crisi deitv del pallone. Inla situazione ormai è critica, quasi al punto di non ritorno. Del resto, la Ligue 1 sono anni che ha grossi problemi. In particolare dal 2018, quando il contratto siglato con MediaPro sembrava promettere un futuro radioso e in realtà si rivelò un bidone colossale: gli spagnoli si erano aggiudicati il torneo per 800 milioni a stagione, che sommati agli altri partner avrebbe sfondato il miliardo, sancendo uno storico sorpasso sulla Serie A.