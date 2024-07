Atletica Tamberi svela la natura dell’infortunio | Ho pianto tre volte Olimpiadi non in pericolo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Gianmarcoci sarà alledi Parigi 2024. Questa è la prima notizia fondamentale che arriva dalla giornata odierna. La medaglia d’oro di Tokyo 2021 ha rassicurato tutti con un lungo post pubblicato pochi minuti fa sui suoi canali social nel quale ha raccontato tutte le innumerevoli emozioni che stanno passando nella sua mente dopo l’infortunio che non ha permesso al nostro portacolori di prendere parte al Continental Tour Gold in Ungheria nella serata di ieri. Il post di “Gimbo” inizia con parole davvero a cuore aperto: “Non mi vergogno a dirlo, honelle ultime 24 oreprobabilmente per la tensione, probabilmente per la paura e forse anche perché in parte tutto questo l’ho già vissuto. Mi viene da piangere anche ora mentre scrivo, mi distrugge l’idea di poter compromettere il mio percorso verso quello per cui ho lavorato così tanto”.