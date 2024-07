Angelica Schiatti | ecco chi è la cantautrice che ha portato in tribunale Morgan per stalking e diffamazione

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Nonostante abbia tenuto per quattro anni la vicenda sotto silenzio,è balzata alla cronaca dopo i dettagli emersi dalla sua causa contropernell’intervista a Selvaggia Lucarelli che dura da ben quattro anni. Una vicenda terribile e grave fatta di minacce, appostamenti, revenge porn e molto altro. Anche il fidanzato Calcutta è intervenuto per difenderla e annunciare la fine dei suoi contatti con la casa discografica Warner Music Italia, che ha messo sotto contrattoda poco. Solidarietà per lada parte di amici e colleghi. Poi la nota di Warner Music Italia che di fatto scarica il nuovo ingresso e la Rai che smentisce qualsiasi progetto tv autunnale che era stato annunciato dastesso lo scorso 2 luglio.