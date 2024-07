Alex Marangon è stato ucciso da uno dei venti partecipanti al rito | Nessuna pista esterna

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 10 luglio 2024)da qualcuno che ha partecipato aldel Sol de Putamayo. E che quindi si trovava all’interno dell’abbazia di Santa Bona a Vidor. Non c’èper l’omicidio del barman 25enne il cui corpo èritrovato nel fiume Piave. Gli inquirenti indagano sulsciamanico organizzato da Andrea Gorgi Zuin detto “Zu”, con la compagna Tatiana “Tati” Marchetto (200 euro la quota d’iscrizione). E il movente sarebbe da ricercare in un tentativo violento di calmarlo mentreaveva la crisi attribuita all’ayahuasca e al veleno di rana assunto per l’asma. Che sarebbe degenerato in un pestaggio violento. Perché chi ha agito era in preda alle stesse sostanze che aveva assunto. La vittima sarebbe poi stata gettata nel fiume quando era ancora priva di sensi.