Unione degli studenti gli anticapitalisti farlocchi che urlano al fascista morto

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di martedì 9 luglio 2024) Roma, 9 lug – “”, per gli amici Uds, è stata protagonista di “Salerno anti”. Il che andrebbe pure male ma ancora non malissimo. Il secondo stadio si raggiunge quando, come sottolineavamo ieri, il gruppo su Instagram si permette di urlare ai quattro venti che si può uccidere unperché, nel più classico dei modi sinistri e centrosocialari, “non è reato”. Spulciando sul loro sito ufficiale, però, si notano altre cose. Le solite che animano il popolo dei giovani di sinistra di oggi e che lo formano alla più totale inconsistenza: anzitutto ideologica.degl, glidi cartone Si tratta del solito tema, appunto: il ragazzo di sinistra che si crede popolare e addirittura anticapitalista.