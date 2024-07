Tre ex alunne di Amici 23 potrebbero tornare nella prossima edizione

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di martedì 9 luglio 2024) La macchina diè già in moto in vista della partenza a settembre della nuova, doveanche tre exdello scorso anno. Novella 2000 ha parlato di contatti tra Maria De FIlippi e Mew, ma si tratta solo di un rumor senza la minima conferma. La cantante infatti è uscita dalla scuola per problemi di ansia e nessuno all’interno del talent ha mai parlato di un suo ritorno. “Sembrerebbe che Mew sia pronta aall’interno della scuola. La cantante infatti potrebbe far parte dei concorrenti di24 e sempre secondo il portale pare che ci sia anche stata una telefonata con Maria De Filippi. La conduttrice avrebbe dato il via libera al ritorno della cantante. Tuttavia sembrerebbe che le due si siano messe d’accordo su alcune modalità.