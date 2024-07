Trapiantato rene ‘a ferro di cavallo’ | intervento raro all’ospedale Circolo di Varese

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 9 luglio 2024), 9 luglio 2024 –diun'adi cavallo', grazie alle grande esperienza della squadra multidisciplinare del centro trapianti varesino. L'equipe guidata dal professor Giulio Carcano, infatti, in stretta collaborazione con l'equipe pavese del dr. Massimo Abelli, ha eseguito un trapianto disfruttando un organo per molti considerato non trapiantabile. Nel dettaglio, si tratta di un'adi cavallo', una variante anatomica rara che, in termini funzionali, e' del tutto identica a unnormale. Dal punto di vista anatomico, pero', i due reni, destro e sinistro, sono uniti a livello del polo inferiore, presentandosi di fatto come un unico organo. "Ricorrere a reni così detti marginali non e' assolutamente da considerarsi un atto imprudente - spiega Carcano - poiche' molti organi che inizialmente venivano considerati marginali attualmente sono annoverabili nello standard e i risultati per i pazienti sono eccellenti.