Traffico Roma del 09-07-2024 ore 17 | 30

(Di martedì 9 luglio 2024) Luceverdeper trovati all’ascolto sul grande raccordo anulare incidente lungo la carreggiata esterna conin coda tra l’uscita Laurentina e Ardeatina sulla carreggiata interna e rallentamenti e code pertra l’uscita ospedale Sant’Andrea i salari e a seguire il rallentamenti e code tra le uscite Nomentana e Prenestina cosa perin via del Foro Italico tra gli svincoli Corso di Francia & via Salaria direzione San Giovanni in via del Forte Braschi la polizia locale segnala rallentamenti per incidente in prossimità di via Mattia Battistini aNordrallentato in via Flaminia tra due punti e il raccordo anulare in centro fino alle ore 18 in via Molise in corso una manifestazione nei pressi delle Ministero delle imprese e del made in Italy non si escludono disagi alnelle vie limitrofe E comunque per i dettagli di queste notizie potete consultare il sito