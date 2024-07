Rovigo evade dai domiciliari e tenta la fuga | rintracciato e arrestato un 43enne marocchino

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 9 luglio 2024), 9 luglio 2024 - Unatacon un amico, ma conclusa con le manette ai polsi. I fatti sono successi nelle prime ore di oggi. I carabinieri della compagnia di Castelmassa hannoin flagranza di reato undi nazionalità marocchina, che da quasi due mesi si trovava in custodia cautelare alla casa circondariale di Treviso, per alcuni reati legati alla droga, aggravato dal divieto di dimora nella regione Veneto. Nella mattina di lunedì 8 luglio, l’uomo è stato scarcerato per proseguire la misura cautelare in regime di arrestipresso la residenza dei suoi genitori, residenti in un comune dell’Alto Polesine. A seguito dei controlli previsti, i carabinieri hanno accertato che ilnon era presente nell’abitazione indicata, non rispondendo neppure al telefono.