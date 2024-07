Roma due vigili investiti da auto

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 9 luglio 2024) 22.10 Due agenti motociclisti del X Gruppo Mare sono statisulla via del Mare all'altezza della rampa del Gra. I duestavano percorrendo la direttrice laterale della via in direzione Ostia e si erano appena accostati a un veicolo per evitare che il conducente continuasse a guidare in modo ritenuto poco sicuro,quando sono stati travolti da un'. Dopo essere stati scaraventati a terra, il veicolo ha continuato ad accelerare spingendo una delle due moto contro un'altra. Avviate le ricerche dell'investitore.