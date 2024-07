Modi vede Putin | Tra noi fiducia e rispetto Sempre più forte il legame tra India e Russia nonostante la corte degli Usa a Nuova Delhi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) Le relazioni trasono basate “sullae ilreciproco” e “rapporti più stretti tra le nostre nazioni porteranno grandi benefici ai nostri popoli”. Il premierno Narendraha pronunciato queste parole durante un incontro con il presidente russo Vladimirribadendo l’importanza dei rapporti tra le due superpotenze ed infliggendo un duro colpo alle ambizioni di Stati Uniti ed Europa di isolare il più possibile Mosca. L’Occidente, in particolar modo Washington, haggiatonegli ultimi anni per costruire un fronte comune contro la Cina e per tentare di strapparla all’abbraccio di Mosca, ma questo secondo obiettivo non è stato raggiunto. La prima visita di Stato diindopo lo scoppio della guerra in Ucraina e la recente rielezione del leader russo hanno invece evidenziato che l’asse trae Mosca è stabile e gode di buona salute.