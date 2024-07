LIVE Tour de France 2024 tappa di oggi in DIRETTA | partita la frazione gruppo a passo d’uomo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 9 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE14.16 Si è leggermente allungato il, ma l’andatura è sempre regolare. 14.13 Pogacar è addirittura nelle retroguardie del plotone. 14.09 Adesso arriva la pia sul plotone, con questa andatura però non rappresenta un pericolo. 14.06 160 chilometri al traguardo. 14.02 Immagini dal: These small gestures Ces petits gestes#TDFpic.twitter.com/qEVhpyUi5F —de(@Le) July 9,13.59 Nessuna novità nel plotone. 13.56 Più avanti almeno le squadre dei velocisti dovrebbero prendere in mano la sitazui 13.53 Situazione invariata,che procede a 35 km/h. 13.49 171 chilometri alla conclusione. 13.47 Il primo momento interessante potrebbe essere il traguardo volante dopo 57 chilometri.