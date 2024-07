L’influencer Michelle Comi cerca un uomo che la porti in vacanza | Hotel 5 stelle e autista privato Non ho mai pagato in tutta la mia vita – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 9 luglio 2024), influencer 29enne di successo e creator su OnlyFans, ha lanciato una richiesta un po’ particolare sui suoi profili social:qualcuno che lain, ma con esigenze ben precise. In una serie di storie su Instagram,ha elencato i requisiti per il suo potenziale accompagnatore: «, villa con piscina privata, almeno 14 giorni,, amante dello shopping. No social, solo divertimento». Non proprio alla portata di tutti.via, qualche proposta l’ha già ricevuta. «Mi hanno scritto un paio di imprenditori, ma mi hanno fatto proposte non troppo interessanti», racconta la 29enne. Nell’immediato è arrivata una pioggia di critiche sul suo profilo. La polemica A chi critica la sua richiesta,risponde: «Non ho maiinla miauna