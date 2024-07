Il segreto? Allenarsi sempre col sorriso

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) Alessandro Casoni compirà 17 anni il 2 settembre: è un mezzofondista della Corradini Rubiera, allenato da Emilio Benati che fu il primo tecnico di Stefano Baldini. A Molfetta ha vinto due titoli nazionali allievi, prima sugli 800 e il giorno successivo sui 1500: poi ha dato il suo contributo alla staffetta 4x400 gialloverde. "E’ stata davvero una grandissima soddisfazione; è vero, avevo il miglior tempo di accredito in entrambe le gare, ma nello sport non c’è niente di scontato". Ha però dato l’idea di dominare entrambe le prove, senza fatica apparente, conquistando i due suoi primi titoli italiani. "No, no, la fatica c’è stata eccome; negli 800 del primo giorno ero carico, determinato e molto concentrato, pure con tensione che ci può stare.