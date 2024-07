Il criminale attacco russo all’ospedale dei bambini e il coraggio dei genitori ucraini

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 9 luglio 2024) Ieri, mentre stava festeggiando la sconfitta dei fascisti in Francia, il mondo civile è stato raggiunto dalle immagini di Kyjiv, dove i fascisti russi hanno colpito deliberatamente con un missile Cruise a bassa quota, quindi difficile da intercettare, l’ospedale pediatrico “Ohmadyt” (Ohorona materi i dytyny, La cura della madre e del figlio). Le foto deimalati di cancro attaccati agli apparecchi medici in fila sotto l’edificio bombardato, le madri che stringono al petto i piccoli cercando di proteggerli, mentre i padri stanno smantellando le macerie alla ricerca dei sopravvissuti hanno profondamente scosso i cittadini europei. In quell’ospedale vengono curati diciottomilal’anno e settemila casi gravi vengono operati. Anche ieri mattinaerano in corso le operazioni, e i medici hanno dovuto coprire con i loro corpi ioperati.