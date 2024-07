Gruppo Cap premiata con TopLegal Awards nella categoria ' public utilities legal team'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) Milano, 9 lug. (Adnkronos) -Cap, la green utility che gestisce il servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano, ha ottenuto il riconoscimento' per "aver assistito diverse società per la gestione tecnica e amministrativa del piano per produrre energia pulita attraverso le Comunità energetiche rinnovabili (Cer), associazioni costituite tra cittadini, pubblica amministrazione, Pmi, enti pubblici territoriali e attività commerciali", come si legge dalla motivazione. La premiazione si è svolta a Milano ieri sera, 8 luglio, in occasione della XI edizione deiCorporate Counsel, nati nel 2013, e noti come i primi riconoscimenti dedicati alle direzionii e al contributo strategico delle squadre in-house allo sviluppo del sistema Paese.