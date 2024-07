Caos Francia cercasi premier I socialisti si fanno avanti con Faure e Vallaud Prime scissioni a sinistra

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) Roma, 9 luglio 2024 –è la parola giusta. Quella che racconta la politica francese dopo il voto delle legislative. Tutti alzano la voce aspettando la prima mossa di Emmanuel Macron, probabilmente rinviata alla riapertura dell’Assemblea nazionale del 18 luglio, "quando i gruppi saranno formati" e le alleanze elettorali già frazionate. E il fatto che in contemporanea sia in calendario il voto dell’Europarlamento sui nuovi vertici della Commissione aggiunge pathos alla scommessa pericolosa di guidare i giochi Ue da un Paese in fibrillazione. Anche un ministro (in forma anonima) e settori della sua coalizione suggeriscono al Presidente di accelerare: l’invito a saltare il vertice Nato che parte oggi a Washington, per concentrarsi sullo scenario nazionale, descrive bene il nervosismo dilagante .